الأربعاء 09-06-2021
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الأربعاء، 09-06-2021 09:28 ص

القبض على شخصين خطيرين في اربد وعمان

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الوكيل الاخباري- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في البحث الجنائي وفي إطار متابعتهم للاشخاص الخطرين فقد تمكنوا من تحديد مكان وجود شخص مطلوب ومصنف بالخطير جداً وبحقه 25 طلباً امنياً في محافظة اربد حيث جرت مداهمته والقاء القبض عليه بعد ان ابدى مقاومة للقوة وضُبط بحوزته سلاحين ناريين وكمية من الذخيرة والحبوب المخدرة   .
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كما وجرى في العاصمة تحديد مكان مطلوب مصنف بالخطير وبحقه خمسة طلبات بقضايا جنائية وأُلقي القبض عليه بعد مداهمته،وبوشرت التحقيقات معهما لإحالتهما للقضاء.

 




 

 


 

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