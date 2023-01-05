القبض على شخص بحوزته 200 ألف دولار مزورة في جرش

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة البحث الجنائي تتبعوا منذ أسابيع معلومات عن حيازة أحد الأشخاص في محافظة جرش كمية من العملة المزيفة وأنه يقوم بالتواصل مع أحد الأشخاص لعرض تلك الدولارات عليه من أجل بيعها له.

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وأضاف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه تم وبواسطة فريق تحقيقي خاص متابعة القضية والتوسع بجمع المعلومات حولها وعن الشخص المشتبه به ورصده والأشخاص الذين يتعامل معهم من أجل تحديد مكان إخفائه للأوراق المزيفة وضبطها قبل البدء بتداولها في السوق.



وتابع الناطق الإعلامي أنه من خلال التحقيقات تمكن المحققون من الوصول لمعلومة تؤكد اتفاق ذلك الشخص على بيع ما بحوزته من أوراق مالية مزيفة لأحد الأشخاص، وتم كذلك تحديد مكان الاستلام والتسليم في العاصمة عمان، إذ تمت مداهمة المكان في الوقت المحدد وضبط الشخص المشتبه به وعُثر وبحوزته بعد تفتيشه على 200 ألف دولار مزيفة وجرى اصطحابه لمتابعة التحقيقات.

