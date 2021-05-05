القبض على شخص سرق 13 الف دينار من داخل احدى الشركات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد قبل ايام بلاغ من مفوض لإحدى الشركات في محافظة الكرك بدخول شخص مجهول للشركة ليلاً وسرقة مبلغ 13 الف دينار من داخلها والفرار من المكان .واكد الناطق الاعلامي ان فريق تحقيق خاص من شعبة بحث جنائي اقليم الجنوب تولى متابعة التحقيق في القضيةحيث تمكن من خلال جمع المعلومات والتحقيقات من حصر الاشتباه باحد الاشخاص من ذوي الاسبقيات الجرمية وأُلقي القبض عليه واعترف بالتحقيق معه بارتكاب السرقة وضُبط بحوزته مبلغ 9750 ديناراً من المسروقات وما زال التحقيق جارياً.