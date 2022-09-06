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الثلاثاء، 06-09-2022 03:42 م

القبض على شخص قتل سيدة واحرق منزلها في عمّان - تفاصيل الجريمة

القبض على شخص - (تعبيرية)


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ صباح اليوم بوجود حريق داخل احد المنازل في وسط العاصمة عمان، حيث تم التحرك للمكان وبعد التعامل مع الحريق عثر على جثة لسيدة بحاله تفحم، وجرى نقل جثتها للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

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وأضاف الناطق الإعلامي، انه بتشريح الجثة تبين وجود شبهة جنائية بوفاتها وأن سبب الوفاة يعود للخنق حيث تولى فريق تحقيقي متابعة القضية وتمكن وخلال ساعات من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص والذي القي القبض عليه.

 

وأشار إلى أن المتهم اعترف بقتل المغدورة إثر خلاف حصل بينهما وإحراق المنزل بعد ذلك لإخفاء جريمته.

 

وبيّن أنه سيتم إحالته لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.


 




 

 


 

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