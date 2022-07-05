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الثلاثاء، 05-07-2022 07:59 ص

القبض على شخص قتل طفلتيه ودفنهما بمحيط منزله في الرمثا

الأمن العام


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ معلومات وردت مساء الأمس لمديرية شرطة لواء الرمثا من إحدى السيدات من جنسية عربية بقيام طليقها  ويعاني من مرض نفسي ويقطن في لواء الرمثا بتعنيف ابنائها الاربعة وضربهم بشكل مستمر وانها تخشى على حياتهم.  

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مضيفاً انه فور تلقي تلك المعلومات تم التحرك للمكان وضبط ذلك الشخص وبالبحث عن ابنائه الاربعة وجد اثنان منهم فقط داخل المنزل (حدث وفتاة )،   وبالاستماع لاقوالهما أكدَّا قيام والدهما بضربهم باستمرار وانه خلال الايام السابقة تسبب بقتل شقيقتيهما ( 9 ،12 ) عام ، بعد ضربهما بعنف بواسطة اداة راضة (عصا )ودفنهما بمحيط المنزل .


وبالتحقيق مع ذلك الشخص اعترف انه وقبل عشرة أيام قام بضرب احدى بناته بواسطة عصا مما ادى الى وفاتها وقام بدفنها في محيط المنزل فيما قام بعد ذلك بايام بضرب الاخرى والتي توفيت كذلك نتيجة الضرب وقام بإلقائها داخل حفرة بجانب المنزل  .


وأكد الناطق الإعلامي انه جرى على الفور اخبار المدعي العام والطبيب الشرعي واستدعائهما وإخراج جثتي الطفلتين وتحويلهما للطب الشرعي فيما أُرسل الطفلان الآخران للمستشفى للكشف عنهما ومتابعة حالتهم الصحية والنفسية وما زال التحقيق جارياً.


 




 

 


 

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