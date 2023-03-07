القبض على شخص قتل والده الخمسيني في الزرقاء

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، إنّ بلاغاً ورد أمس لمديرية شرطة محافظة الزرقاء بوجود جثة لخمسيني داخل منزله في منطقة الوسط التجاري.

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وبين الناطق ان الفريق الأمني تحرك للمكان وتبين إصابة الجثة بعيارين ناريين أدّيا للوفاة، حيث شُكل الفريق تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.

وأكّد الناطق أنّه من خلال ملابسات وظروف جريمة القتل وجمع المعلومات من مسرح الجريمة وقع الاشتباه على ابن المغدور والذي أُلقي القبض عليه واعترف بالتحقيق معه بقيامه باطلاق النار على والده إثر خلافات عائلية حصلت بينهما وتم ضبط سلاح الجريمة وستتم إحالته إلى القضاء .