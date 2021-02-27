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السبت، 27-02-2021 12:17 م

"قديم " ويدعي من خلاله أن هنالك كسرا للحظر

القبض على شخص نشر فيديو مثيرا للجدل

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تعبيرية


‏الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ، العقيد عامر السرطاوي ، إنه جرى اليوم رصد مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار جدلا، خاصة في ظلّ فرض الحظر الشامل ، حيث حاول من قام بنشره إظهار أن هناك كسراً للحظر في منطقة المشارع .

‏واكد الناطق الإعلامي السرطاوي ، وفق تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، انه ومن خلال التحقيقات حُددت هوية من نشر ذلك الفيديو حيث ألقي القبض عليه واعترف بأنه قام بتصويره منذ عام تقريباً وأنه اعاد نشره اليوم لإيهام الآخرين بأن هناك كسراً للحظر الشامل في منطقة المشارع وسيتم إحالته للقضاء لاتخاذ ‏الإجراءات القانونية بحقه.

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