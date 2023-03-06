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الإثنين، 06-03-2023 12:50 م

القبض على لص سرق محال مجوهرات في عمّان

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الوكيل الإخباري - القت الأجهزة الأمنية القبض على لص سرق عدة محلات ذهب في العاصمة عمّان.

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وقال مصدر أمني لـ " الوكيل الإخباري" إن فريق من البحث الجنائي تمكن بعد جمع المعلومات من القبض على الفاعل وضبط المسروقات، وتحويل السارق للجهات القضائية. 

 

من جهته قدم مجلس النقابة العامة لإصحاب محلات تجارة وصياغة الذهب والمجورهات الشكر لمرتبات جهاز الأمن العام بمتابعة وإنهاء عمليات سرقة المجوهرات وضبط الفاعل .

وشكر المجلس الأمن العام بكافة مرتباته في الميدان وخاصة جهاز البحث الجنائي، للدور المميز والكبير الذي قاموا به في ضبط السارق وبحوزته المواد المسروقة بمهنية واحتراف عالٍ.


 




 

 


 

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