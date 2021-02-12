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الجمعة، 12-02-2021 05:46 م

تم تطبيق قواعد الاشتباك

القبض على متسللين من سوريا

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شعار القوات المسلحة الأردنية


الوكيل الإخباري - أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، اليوم الجمعة، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخصين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

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وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض على الشخصين وتحويلهم إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

 

المصدر : بترا

 

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