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الأربعاء، 25-08-2021 10:25 ص

القبض على متسلل من سوريا إلى الأردن

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الوكيل الاخباري-  صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت،  على إحدى واجهاتها محاولة تسلل لشخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وبيّن المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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