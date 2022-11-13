الأحد 13-11-2022
الوكيل الاخباري

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الأحد، 13-11-2022 10:30 م

القبض على مثيري شغب في نهائي الكأس بينهم أشخاص قاموا بإشعال الشماريخ

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ القوة الأمنية المكلفة بتأمين الحماية اللازمة لمباراة الوحدات والعقبة في نهائي الكأس مساء اليوم، ألقت القبض على عدد من مثيري الشغب.

وبيّن أنّ عدداً ممن تم القاء القبض عليهم قاموا بإشعال ألعاب نارية (شماريخ ) داخل المدرجات، حيث تم ضبطهم وآخرين حاولوا إثارة أعمال الشغب.

وأوضح أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق الذين تم ضبطهم وإحالتهم الى الجهات المختصة.

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