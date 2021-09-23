الخميس 23-09-2021
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الخميس، 23-09-2021 10:02 ص

القبض على مجموعة جرمية لترويج المخدرات في العقبة

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الوكيل الاخباري- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن فريق تحقيق ومتابعة من ادارة مكافحة المخدرات باشر ومنذ فترة بجمع المعلومات وتتبع عدد من الاشخاص المشبوهين والمطلوبين بعد ان وردت معلومات حول تشكيلهم مجموعة جرمية لترويج المواد المخدرة في مدينة العقبة .

واكد الناطق الاعلامي ان قوة امنية داهمت مكان وجود الاشخاص المشبوهين والمطلوبين بعد التأكد من ممارستهم لنشاطهم الجرمي وحيازة الاسلحة النارية والمواد المخدرة،إذ تمكنت القوة الامنية من القاء القبض على خمسة اشخاص احدهم مصنف بالخطير .

وتابع الناطق الاعلامي انه ضُبط بحوزتهم سلاحان ناريان احدهما اوتوماتيكي وكميات متفرقة من المواد المخدرة المُعدة للترويج وبوشر التحقيق معهم.

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