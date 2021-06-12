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السبت، 12-06-2021 02:33 م

القبض على محتال أجنبي يستخدم الدولار الأسود - صورة

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام ، العقيد عامر السرطاوي ، إن العاملين في إدارة البحث الجنائي قاموا بمتابعة التحقيق حول معلومات وردت إليهم بمحاولة أحد الاشخاص من جنسية اجنبية استدراج عدد من المواطنين للاحتيال عليهم بأسلوب الدولار الأسود وقدرته على تحويل اوراق بيضاء لعملة حقيقية .

واضاف السرطاوي في بيان وصل "الوكيل الإخباري"  بمتابعة التحقيق وجمع المعلومات جرى تحديد هوية ذلك الشخص المشتبه به وأُلقي القبض عليه وتبين انه من جنسية اجنبية ، وضُبط بحوزته كمية من المواد الكيميائية التي تستخدم للاحتيال اضافة لمجموعة من الأوراق البيضاء بحجم اوراق الدولار   .

وحذّرت إدارة البحث الجنائي المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة من التعامل والتعاطي مع مثل هؤلاء الأشخاص واعتبار كل من يدعي ذلك محتالاً، مؤكداً انه لا يوجد ما يسمى بالدولار الاسود او الاقل من سعر السوق داعياً اياهم للتبليغ عن اي شخص يدعي امتلاكه ذلك على هاتف الطوارئ (911)او مراجعة أقرب مركز أمني أو قسم للبحث الجنائي.

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