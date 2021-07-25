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الأحد، 25-07-2021 12:32 م

القبض على مرتكبي قضية سلب ١٥٠٠ دينار بسحاب

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إن بلاغاً ورد قبل ايام لشعبة بحث جنائي العاصمة  بتعرض احد الاشخاص  لسلب مبلغ ١٥٠٠ دينار اثناء وجوده بالطريق العام  بعد ان قام مجهولان اثنان باعتراض طريقه واشهار سلاح ناري وتهديده به وأخذ المبلغ والفرار من المكان.اضافة اعلان


واضاف الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات حُددت هوية المشتبه بهما في ارتكاب القضية وأُلقي القبض عليهما بعد تحديد مكان وجودهما وبالتحقيق معهما اعترفا بسلب المبلغ ، وما زالت التحقيقات جارية.

 




 

 


 

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