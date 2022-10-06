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الخميس، 06-10-2022 12:21 م

القبض على مروجي وتجار مخدرات في عمّان والبادية الوسطى

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الوكيل الإخباري - نفذت قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات، مداهمتين ألقت القبض خلالهما على شخصين مصنفين بالخطرين والمسلحين، من مروجي وتجار المواد المخدرة، بعد أن تمكنت فرق التحقيق والمتابعة من تحديد موقعيهما في جنوب العاصمة عمّان، والبادية الوسطى.اضافة اعلان


وأكَّد الناطق الإعلامي أنَّ القوة الأمنيّة تحركت لموقع المصنف الخطر الأول في البادية الوسطى وجرت مداهمته، حيث بادر بإطلاق عيارات نارية تجاه القوة من سلاح أوتوماتيكي كان بحوزته، مشيراً إلى أنه تمت السيطرة عليه وضبطه، والسلاح الناري الذي كان بحوزته، اضافة الى سبعة كفوف من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة.

فيما توجهت قوة أمنية أخرى إلى إحدى مناطق جنوب العاصمة، والتي تواجد بها المصنف الخطِر الثاني وجرت مداهمته داخل مركبة كان يستقلها، وحاول عند ذلك الفرار من المكان، حيث قامت القوة بملاحقته وإيقافه وإلقاء القبض عليه، وضبط بحوزته سلاح ناري، وكمية معدة للبيع من مادة الهيروين والكريستال والحشيش والحبوب المخدرة.

 




 

 


 

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