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الخميس، 22-04-2021 01:39 م

القبض على مزور تصاريح مرور إلكترونية

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في وحدة الجرائم الالكترونية تابعوا التحقيق في معلومات وردت اليهم حول قيام مجهولين بتزوير تصاريح المرور الإلكترونية.
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واكد الناطق الاعلامي بأنه ضُبط عدد من تلك التصاريح من خلال التتبع الفني للتصاريح المزورة التي جرى تحديد مصدر تزويرها وتبين انها موقعة خارج المملكة كما وأكدت التحقيقات تورط شخصين بالتواصل مع ذلك الموقع والطلب منه تزوير تلك التصاريح من أجل بيعها داخل المملكة لاشخاص مقابل مبالغ مالية محددة .

وتابع الناطق الاعلامي انه جرى القاء القبض على احد المتورطين فيما جرى التعميم على الآخر، وبوشر بحصر التصاريح التي زورت وسيتم إحالة القضية للقضاء.

واكد الناطق الاعلامي ان التصاريح الرسمية الصادرة عن الجهات المخولة هي مجانية وان أي شخص يطلب مبالغ مالية لقاءها هو محتال ، محذراً الجميع من التعامل مع مثل اولئك الاشخاص او محاولة الحصول على التصاريح المزورة لما لها من تبعات وملاحقات قانونية على كل من يتعامل بها.

 




 

 


 

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