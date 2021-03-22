القبض على مسلح بحقه 35 طلباً أمنياً في عجلون

الوكيل الإخباري -

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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة البحث الجنائي وبعد جمع المعلومات حول أحد الأشخاص المطلوبين والمصنف بالخطر والمسلح وبحقه 35 طلباً أمنياً معظمها بقضايا جنائية وبحقه 45 أسبقية جرمية سابقة ، وتحديد مكان وجوده في محافظة عجلون ، فقد جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه في محافظة عجلون.وأضاف الناطق الإعلامي في بيان وصل " الوكيل الإخباري" أنه ضُبط بحوزته سلاحان ناريان، وأُلقي القبض كذلك على شخص آخر بحقه 4 طلبات أمنية كان برفقته، وبوشرت التحقيقات معهما .