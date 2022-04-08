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الجمعة، 08-04-2022 12:11 ص

القبض على مشبوه ارتكب اربع قضايا سلب تحت التهديد في البلقاء

الامن


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنه بتاريخ 4/4 تقدم اربعة مواطنين بشكاوي بتعرضهم للسلب تحت التهديد وأخذ مبالغ مالية منهم اثناء وجودهم بالشارع العام بإحدى مناطق محافظة البلقاء ومن بينهم سائق مركبة عمومي قام ذلك الشخص بأخذ مركبته تحت التهديد دون وقوع اية اصابات تذكر .

واضاف الناطق الاعلامي انه ومنذ تلقي البلاغ شُكل فريق تحقيقي خاص من البحث الجنائي ومديرية الشرطة تمكن من خلال جمع المعلومات من حصر الاشتباه باحد الاشخاص من ذوي الأسبقيات وبوشر البحث عنه .

وأكد الناطق الاعلامي انه وفي مساء هذا اليوم جرى تحديد مكان وجود ذلك الشخص وجرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه تمهيداً لإحالته للقضاء.

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