القبض على مطلق النار المتسبب بوفاة حدث في عمان

‏الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان فريق التحقيق الخاص المشكل لمتابعة التحقيقات في حادثة مقتل حدث بعيار ناري طائش قبل ايام اثناء وجوده في منطقة حي نزال قد أنهى التحقيقات بعد أن تمكن من تحديد هوية مطلق النار وإلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم .



وفي التفاصيل أكد الناطق الاعلامي ان بلاغا ورد قبل ايام بتعرض حدث يبلغ 17 عاما من العمر للاصابة بعيار ناري طائش في منطقة الرأس اثناء وجوده في منطقة حي نزال حيث اسعف في حينها للمستشفى وما لبث ان فارق الحياة متأثرا بتلك الاصابة .



واضاف الناطق الاعلامي انه ومنذ لحظة البلاغ جرى تشكيل فريق تحقيق خاص من البحث الجنائي ومديرية شرطة وسط عمان والمختبر الجنائي لمتابعة التحقيق في القضية لحين تحديد هوية مطلق النار والقاء القبض عليه .



واكد الناطق الاعلامي ان فريق التحقيق قام على مدار ايام متواصلة بجمع المعلومات في المنطقة التي اصيب بها الحدث والمناطق المجاورة وجرى كذلك حصر المناسبات والافراح في تلك المناطق وجرى استدعاء اصحابها والتحقيق معهم جميعا لحين حُصر الاشتباه باحد الافراح التي جرت في منطقة جبل النظيف والتي تم الحصول على عدة فيديوهات خلاله اظهرت احد الاشخاص وهو يقوم باطلاق عيارات نارية بالهواء في الفرح من مسدس كان بحوزته وجرى القاء القبض على ذلك الشخص وضبط السلاح المستخدم وارسل لادارة المختبرات والادلة الجرمية لاجراء المضاهاة بين السلاح والرصاصة التي أدت لمقتل الحدث رحمه الله .



وبين ان نتيجة الفحوصات المخبرية ومضاهاة السلاح اكدت تطابق السلاح مع الرصاصة التي قتلت الحدث وسيتم احالة الشخص للمدعي العام عن تهمة القتل فيما سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية المشددة بحق اصحاب الحفل الذين سمحوا بان يتحول فرحهم لمصدر خوف وقتل وتهديد للاخرين .

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