القبض على مطلوب طلب اتاوة من مهندس



الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه في اطار الحملة الأمنية التي تنفذها قوة امنية في منطقة الشونة الجنوبية ، لضبط كافة اشكال التعديات على القانون، فقد تم التحقيق في شكوى وردت حول قيام احد الاشخاص المطلوبين وبحقه اربعة طلبات امنية بطلب مبلغ مالي دون وجه حق ( إتاوة ) من مهندس يعمل في احد المشاريع في المنطقة .



واضاف الناطق الاعلامي انه تم وضع كمين لإلقاء القبض على ذلك الشخص والذي ابدى مقاومة شديدة وهدد باستخدام سلاح ناري كان بحوزته، الا ان القوة الامنية تمكنت من السيطرة عليه وضبطه .



وتابع الناطق الاعلامي انه وبعد القاء القبض عليه تم التحرك لمكان اقامته وجرى تفتيشه وعُثر داخله على كمية من المواد المخدرة اضافة الى كمية من الذخيرة وبوشر التحقيق معه.

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