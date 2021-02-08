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الإثنين، 08-02-2021 10:11 ص

بحقه 21 طلباً امنياً

القبض على مهرب مخدرات خطير - صورة

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ،العقيد عامر السرطاوي، إن العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وبعد تتبع ورصد احد تجار ومهربي المواد المخدرة والمصنف بالخطير وبحقه 21 طلباً امنياً تم تحديد مكان وجوده ومداهمته بإسناد من الفريق الخاص التابع للإدارة حيث أُلقي القبض عليه وشخص آخر كان برفقته .

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وأضاف الناطق الاعلامي، الإثنين في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، انه بتفتيش موقع المداهمة ، جرى ضبط 8 كفوف من مادة الحشيش المخدرة و 1 كغم من مادة الحشيش الصناعي المخدرة( الجوكر) وكمية من مادة الكريستال المخدرة اضافة الى عملات نقدية مزيفة وبوشرت التحقيقات.

 




 




 

 


 

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