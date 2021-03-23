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الثلاثاء، 23-03-2021 04:49 م

القبض على موظف طلب رشوة من مستثمر

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الوكيل الاخباري - قال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن مستثمرًا اردنيًا قصدها شاكيًا من أنه تعرّض لطلب رشوة من أحد موظفي بلدية الزرقاء لإنجاز معاملة له مقابل مبلغ نقدي قيمته 2500 دينار.
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وبيّن المصدر أنه تم التعامل مباشرة مع الموقف من خلال وحدة العمليات بالهيئة حيث قام فريق منها برصد عملية تسليم المبلغ للموظف الذي تم القاء القبض عليه وبحوزته المبلغ النقدي.

وأضاف المصدر قوله انه تم احالة ملف القضية الى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد بعد التحقيق معه وسماع أقوال كافة الأطراف لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.

يذكر أن الهيئة استحدثت العام الماضي وحدةً لحماية المستثمرين من الابتزاز ولتوفير الحماية الجاذبة للاستثمار وللتأكد من مدى التزام الجهات ذات العلاقة بالاستثمار لمعايير النزاهة الوطنية وعدم وجود عراقيل وتعقيدات امام المستثمرين من قبل الموظفين المعنيين.

وتهيب الهيئة بالمستثمرين اردنيين وعرب وأجانب ابلاغها عن أية عراقيل يتعرضون لها لدى تعاملهم مع الجهات ذات العلاقة بالاستثمار.

 




 

 


 

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