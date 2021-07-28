الأربعاء 28-07-2021
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الأربعاء، 28-07-2021 03:52 م

القبض على ناشر إشاعة 'انفجار أسطوانة أكسجين في مستشفى ماركا'

القبض على شخص - (تعبيرية)


الوكيل الإخباري - نفت جمعية المستشفيات الخاصة ما تردد من انباء ملفقة  عن انفجار اسطوانة اكسجين في مستشفى ماركا التخصصي.

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واكد رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري ان ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص عار عن الصحة ومحض افتراء ، و انه لم يقع أي حادث من هذا القبيل في المستشفى .


وقال الدكتور الحموري انه علم من مدير مستشفى ماركا التخصصي أن الأجهزة الأمنية ، وبمتابعة شخصية من المدعي العام ، حضرت الى المستشفى فور نشر تلك الأنباء الملفقة حيث تبين لها عدم مصداقيتها ، وان الأجهزة الأمنية تمكنت من القاء القبض على الشخص الذي قام بنشر تلك الأخبار وايقافه بتهمة نشر اخبار مضللة وعارية عن الصحة .  
 
وشدد الدكتور الحموري على ضرورة الانتباه واخذ الحيطة والحذر وعدم الالتفات الى الأخبار الملفقة المتعلقة بالقطاع الصحي في المملكة وضرورة التحقق من مصداقيتها.


واكد ان هذه الاشاعات تؤثر بشكل سلبي على سير العمل في المؤسسات الصحية وبخاصة في ظل الظروف الراهنة، كما انها تضر بسمعة القطاع داخليا وخارجيا وقد لاحظنا تداول وكالات انباء اجنبية هذه الاخبار وهذا سينعكس سلبيا بثقة الاشقاء العرب بمؤسساتنا الصحية .


وقال ان القطاع الصحي الاردني بشقيه العام والخاص يمر بمرحلة دقيقة فرضتها جائحة كورونا المستجد وتتطلب من الجميع مساندته ودعم جهوده الحثيثة لمواجهة هذه الجائحة والتعامل بنجاح مع تداعياتها التي أُثرت على مختلف مناحي الحياة في الأردن والعالم اجمع.

 




 

 


 

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