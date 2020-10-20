القبض على 12 شخصا من مروجي المخدرات في اربد والزرقاء

الوكيل الإخباري- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، اليوم الثلاثاء، إن العاملين في ادارة مكافحة المخدرات نفذوا صباح اليوم حملة أمنية على عدد من الأشخاص الخطرين ومعتادي تكرار جرائم ترويج المواد المخدرة في محافظة الزرقاء.

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وبين السرطاوي أن الحملة الأمنية أفضت لإلقاء القبض على تسعة أشخاص جرت مداهمتهم وضُبط بحوزتهم كمياتٌ متفرقةٌ من المواد المخدرة وبوشرت التحقيقات معهم.



فيما وأُلقي القبضُ على ثلاثة مروجين بحملة أمنية أخرى نُفذت في محافظة إربد، وضُبط بحوزتهم ثلاثة أسلحة نارية و 9 كغم من مادة الحشيش المخدرة (الجوكر) وكميةٌ من الحبوب المخدرة.



