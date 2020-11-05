القبض على 19 مروجا للمخدرات بمداهمات أمنية - صور

الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات كثفوا منذ بداية هذا الاسبوع رقابتهم وجمعهم للمعلومات حول عدد من الاشخاص المشبوهين بقضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة في محافظة الزرقاء، حيث جرى بعد التاكد من ممارستهم لنشاطاتهم الجرمية تحديد اماكنهم ونفذت سلسلة من الحملات الامنية والمداهمات خلال الايام الماضية لاماكن وجودهم.



واضاف الناطق الاعلامي في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، ان الحملات والمداهمات الامنية لاوكار المجرمين افضت لالقاء القبض على 16 شخصا من مروجي المواد المخدرة احدهم مصنف بالخطير جدا والمسلح وبحقه 13 طلباً بقضايا المخدرات ، وضبط بحوزة المقبوض عليهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المتفرقة اضافة الى ثلاثة اسلحة نارية احدها اوتوماتيكي .

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وفي ذات السياق فقد تمكنت قوة امنية مشتركة من مداهمة مكان وجود اكثر مروج للمواد المخدرة نشاطا في محافظة الكرك ، بعد تحديد مكان وجوده والقي القبض عليه وضبط بحوزته اربعة اسلحة نارية ، وكميات متفرقة من المواد المخدرة المعدة للبيع.



فيما جرى في لواء الرمثا مداهمة شخصين من مروجي المواد المخدرة ، حيث القي القبض عليهما وضبط بحوزة الاول سلاح ناري وكمية من الذخيرة وكميات متفرقة من المواد المخدرة المعدة للبيع ، فيما ضبط بحوزة الثاني على مجموعة من الاكياس التي تحوي مادة الحشيش الصناعي والمعدة للبيع .











