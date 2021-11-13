السبت 13-11-2021
الوكيل الاخباري

القبض على 3 أردنيين نفذوا عمليات نصب بالسعودية

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السبت، 13-11-2021 07:35 م

القبض على 3 أردنيين نفذوا عمليات نصب بالسعودية

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 الوكيل الاخباري - أعلنت الأجهزة الأمنية السعودية السبت القبض على 3 أردنيين بالإضافة لفلسطيني نفّذوا عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (3) أشخاص مقيمين من الجنسية الأردنية، ومقيم من الجنسية الفلسطينية، نفّذوا عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومتاجر إلكترونية لبيع سلع وبضائع يزعمون امتلاكها، والاستيلاء على مدفوعاتها من ضحاياهم، وجرى إيقافهم، واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

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