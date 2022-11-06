القبض على 3 تجار للمواد المخدرة في المفرق والعقبة

الوكيل الاخباري-

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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ، إنَّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تتبعوا معلومات وردت اليهم عن قيام شخصين من المشبوهين بالاتجار بالمواد المخدرة بحيازة كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدرة، وأنهما ينويان بيعها وترويجها داخل المملكة .وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال جمع المعلومات تم التأكد من قيام الشخصين بحيازة تلك الكميات ، والتخطيط لنقلها بواسطة إحدى المركبات، إذ جرى في الوقت المحدد وضع كمائن على طول الطريق التي سيسلكاها في محافظة المفرق وجرى إيقافهما وإلقاء القبض عليهما وبتفتيش المركبة عثر على 62 كفاً من مادة الحشيش المخدرة أُخفيت داخل المركبة .وفي قضية أخرى قام فريق تحقيقي خاص بمتابعة وجمع المعلومات عن أحد الأشخاص المطلوبين بقضايا الاتجار بالمخدرات والمصنف بالخطر جدا ، لتحديد مكان وجوده ومداهمته وإلقاء القبض عليه .وتابع الناطق الاعلامي أنّ فريق التحقيق حدد الموقع الذي يتواجد به ذلك المطلوب، إذ توجهت قوة أمنية خاصة للمكان ، وعند مداهمته حاول وشخصين آخرين كانا برفقته الفرار، إلا أنه تمت متابعتهم وإلقاء القبض عليهم وبتفتيش المكان عُثر بداخله على كميات من المواد المخدرة المُعدة للبيع .