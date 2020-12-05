القبض على 4 أشخاص أحدهم مطلوب بـ 14 مليون دينار

الوكيل الاخباري -

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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن إدارة التنفيذ القضائي تمكنت خلال الأيام الماضية من القاء القبض على عدد من الاشخاص ممن بحقهم طلبات مالية كبيرة حيث جرى تحديد مكان وجود شخص مطلوب وبحقه 5 طلبات بمبالغ مالية تُقدر بأكثر 14 مليون دينار وأُلقي القبض عليه.وفي قضية أخرى تمكن العاملون في تنفيذ قضائي العاصمة من إلقاء القبض على مطلوب بحقه 5 طلبات مالية تتقدر بمليون وثلاثمائة ألف دينار ، كما أُلقي القبض في العاصمة على شخصين بحق الأول 5 طلبات بمبالغ مالية تُقدر ب 6 ملايين دينار والآخر بحقه طلبان بقيمة 3 ملايين دينار،وسيصار إلى احالتهم لمصادر طلباتهم القضائية.