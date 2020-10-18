القبض على 5 اشخاص مصنفين بالخطيرين جداً

الوكيل الاخباري - أسفرت الحملات الأمنية المشتركة لمديرية الأمن العام، أمس السبت، عن القبض على 97 مطلوبا ومشبوهاً بقضايا فرض الأتاوات وترويع المواطنين، من بينهم خمسة من المصنفين بالخطرين جداً، و56 شخصاً بحقهم طلبات ترتبط بتلك الجرائم، وعدد من المشبوهين ومكرري تلك الجرائم.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان السبت، إن الحملات الأمنية التي أمر مدير الأمن العام بتنفيذها للقبض على المطلوبين الخطيرين والمشبوهين بتلك القضايا، مستمرة وفي مختلف المواقع على كافة الأشخاص المطلوبين والمشبوهين لحين ضبطهم جميعاً وتخليص المجتمع من أفعالهم.



وأعربت مديرية الأمن العام عن شكرها وتقديرها لكافة أبناء الوطن لوقوفهم ودعمهم لها، وهو شأن الأردنيين الذين ما تخلوا في يوم عن حب وطنهم والدفاع عن أمنه وأمانه.

المصدر - بترا



