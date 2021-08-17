القبول الموحد: استلمنا نتائج التوجيهي

الوكيل الاخباري–

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أكّد مدير تنسيق القبول الموحد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، أن الوحدة استلمت من وزارة التربية مساء أمس الاثنين نتائج الثانوية العامة للعام 2021.وقال الخطيب، إن الوحدة ستعلن عن موعد بدء استقبال طلبات القبول الموحد خلال 48 ساعة.وأضاف، أن التقديم سيكون الكترونياً، والدفع ايضاً، مضيفاً أن هذا العام يختلف عن العام الماضي، بحيث أن العملية أصبحت بأكملها إلكترونية.وِأشار إلى أن مدة التقديم لطلبات القبول الموحد لن تقل عن 11 يوم، بحيث يمكن للطالب اختيار التخصص المناسب له، مع فتح تخصصات جديدة بالجامعات.وبين الخطيب أن معدل القبول بتخصص الطب سيلامس معدل 95.10 في الجامعات الرسمية.