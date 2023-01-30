القبول الموحد تكشف موعد تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، أن وحدة تنسيق القبول الموحد تعكف حالياً على تحديث بيانات الموقع الإلكتروني للوحدة تمهيداً لإطلاقه محدثاً بالبيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ عملية القبول للدورة التكميلية 2023 خاصة التخصصات المطروحة.



وبين الخطيب في منشور عبر “فيسبوك”، مساء الاثنين، أنه وبعد استلام نتائج الثانوية العامة للدورة التكميلية 2023 التي ستعلنها وزارة التربية والتعليم يوم الخميس المقبل، ستحدد الوحدة موعد تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية، متوقعا أن يكون الموعد منتصف الأسبوع المقبل.

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