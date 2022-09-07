الخميس 08-09-2022
الوكيل الاخباري

ماذا يحدث حال توفيت الملكة اليزابيث؟

مصدر أمني يكشف الحالة الصحية للممثل اميس الغول

ترقيات اكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

تنويه هام من التعليم العالي للطلبة الذين يتقدمون بطلبات إلكترونية للتجسير

السجن لأب عذب ابنه واجبره على العمل في العقبة

توقعات برفع الفائدة في الأردن 75 نقطة اساس نهاية الشهر الحالي

سيارة وآلاف الدنانير.. تعرّف على جوائز تطبيق فواتيري

الجرائم الإلكترونية تحذر من روابط وهمية احتيالية باسم البنك المركزي

البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس

القوات المسلحة توزع طرود الخير على الأسر العفيفة

الأربعاء، 07-09-2022 10:38 م

القبول الموحد توجه نصيحة الى طلبة التجسير

92022619359761012458


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعا مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب في منشور عبر “فيسبوك” طلبة التجسير الذين يقدمون طلبات إلكترونية (الخمسة بالمئة الأوائل الذين أعلنت أسماؤهم جامعة البلقاء التطبيقية) إلى إدخال جميع الخيارات المتاحة لهم.

وأوضح الخطيب أن خيارات طلبة التجسير في طلب القبول الموحد “محدودة جداً”، ومرتبطة بالتخصصات المناظرة التي يحق لهم التجسير فيها.

وشدد على أن فرصة قبول طلبة التجسير هي الأقوى، كونهم “طلبة سنة حالية”، مبينا أن هذه الفرصة ستصبح ضعيفة جدا في الأعوام المقبلة عندما ينتقل الطالب من فئة السنة الحالية إلى فئة السنوات السابقة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image6319e40ca8fe5

مصدر أمني يكشف الحالة الصحية للممثل اميس الغول

FaHLbnnXkAIkQv1

حلقات نقاشية تقيم النظام المالي في بلديات جرش وعجلون

image (3)

ترقيات اكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

image

تنويه هام من التعليم العالي للطلبة الذين يتقدمون بطلبات إلكترونية للتجسير

1654511157205

السجن لأب عذب ابنه واجبره على العمل في العقبة

1662641976340

العيسوي يرعى توقيع 3 اتفاقيات لإقامة وحدات وفروع لمصانع وشركات

أخبار متعلقة
920224121327243199136

التعليم العالي : صرف مستحقات الطلبة المالية في عدد من الجامعات - اسماء

920224222117703676891

القبول الموحد تعلن بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير للعام الجامعي 2022 / 2023

9202118155058244937301

التعليم العالي تكشف عن آخر موعد لمعادلة شهادات الثانوية الأجنبية

920221154947770924869

التعليم العالي ردا على نقابة الصيادلة: عملية استحداث أي تخصص جديد تمر بعدة مراحل

وزارة التربية والتعليم

التربية : نسبة النجاح في التوجيهي غير مرضية للنظام التعليمي

8202213181318207923211

قرارات صادرة عن مجلس التعليم العالي