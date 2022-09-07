القبول الموحد توجه نصيحة الى طلبة التجسير

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعا مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب في منشور عبر “فيسبوك” طلبة التجسير الذين يقدمون طلبات إلكترونية (الخمسة بالمئة الأوائل الذين أعلنت أسماؤهم جامعة البلقاء التطبيقية) إلى إدخال جميع الخيارات المتاحة لهم.



وأوضح الخطيب أن خيارات طلبة التجسير في طلب القبول الموحد “محدودة جداً”، ومرتبطة بالتخصصات المناظرة التي يحق لهم التجسير فيها.



وشدد على أن فرصة قبول طلبة التجسير هي الأقوى، كونهم “طلبة سنة حالية”، مبينا أن هذه الفرصة ستصبح ضعيفة جدا في الأعوام المقبلة عندما ينتقل الطالب من فئة السنة الحالية إلى فئة السنوات السابقة.

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