القبول الموحد توضح خيارات التنافس لطلبة التكميلية

الوكيل الاخباري - أكدت وحدة تنسيق القبول الموحد أن طلبة الدورة التكميلية 2021 / 2022 الذين حققوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات الرسمية لأول مرة يحق لهم المنافسة على التخصصات المطروحة للدورة التكميلية بنسبة 100%.

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وأشار مدير الوحدة والناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، إلى أنه “يمكن لهم المنافسة على جميع التخصصات المطروحة على الدورة الصيفية القادمة بنسبة 100% بما فيها التخصصات الطبية”.



وأضاف في منشور عبر “فيسبوك”، الأربعاء، “أما اذا رغبوا بإعادة مواد على الدورة الصيفية القادمة لأغراض رفع المعدل فيمكنهم التقدم للمنافسة على المعدل الجديد على جميع التخصصات بما فيها التخصصات الطبية ولكن على نسبة 5% فقط”.



“ويحق لطلبة رفع المعدل للدورة التكميلية الحالية المنافسة على التخصصات المطروحة للدورة التكميلية بنسبة 10%، ويمكن لهم المنافسة على جميع التخصصات المطروحة على الدورة الصيفية القادمة بما فيها التخصصات الطبية بنسبة 5%”، وفق الخطيب.



وأوضح أن “أي طالب يقوم بإعادة مواد لأغراض رفع المعدل على الدورة الصيفية القادمة بغض النظر عن سنة حصوله على الثانوية العامة فإنه ينافس على جميع التخصصات المطروحة على الدورة الصيفية القادمة بما فيها التخصصات الطبية بنسبة 5%”.