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الثلاثاء، 04-10-2022 10:29 م

القبول الموحد : صدور نتائج الترشيح للطلبة أبناء الأردنيات - رابط

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الوكيل الاخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج الترشيح للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين للعام الجامعي 2022 / 2023.

وقد بلغ العدد الإجمالي للطلبة المتقدمين بطلبات (424) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط، والمسددين لرسم تقديم الطلب (369) طالباً وطالبة، ووفقاً لقرار مجلس التعليم العالي فقد تم ترشيح (202) طالباً وطالبة للقبول، حيث كان آخر معدل تم قبوله هو (79.75)%، إضافةً إلى قبول طالبين زيادة عن العدد المقرر نتيجةً لحالات تساوي المعدل، للإطلاع على نتائج الترشيح  :  انقر هنا 

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