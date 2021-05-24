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الإثنين، 24-05-2021 05:32 م

القدرة الاستيعابية للمستشفيات حسب الأقاليم

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الوكيل الاخباري - نشرت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة بحسب الأقاليم.
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وتوزعت القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة حسب الأقاليم كالتالي:

إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 11%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 23%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 25%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 10%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 7%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 9%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 7%

 




 

 


 

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