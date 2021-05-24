القدرة الاستيعابية للمستشفيات حسب الأقاليم

الوكيل الاخباري -
نشرت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة بحسب الأقاليم.اضافة اعلان
وتوزعت القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة حسب الأقاليم كالتالي:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 11%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 23%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 25%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 10%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 7%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 9%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 7%