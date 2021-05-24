القدرة الاستيعابية للمستشفيات حسب الأقاليم



الوكيل الاخباري -

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نشرت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة بحسب الأقاليم.وتوزعت القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة حسب الأقاليم كالتالي:إقليم الشمالنسبة إشغال أسرّة العزل: 11%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 23%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%إقليم الوسطنسبة إشغال أسرّة العزل: 13%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 25%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 10%إقليم الجنوبنسبة إشغال أسرّة العزل: 7%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 9%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 7%