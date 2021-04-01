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الخميس، 01-04-2021 05:36 م

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في الاردن

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الوكيل الاخباري - بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا (424) حالة، فيما غادرت (336) حالة.
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ووفق الموجز الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، فقد بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3364) حالة.

وتاليا القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 51%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 73%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 49%

إقليم الوسط:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 69%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 81%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 46%

إقليم الجنوب:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 33%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 38%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%

 




 

 


 

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