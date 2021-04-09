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الجمعة، 09-04-2021 11:17 م

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في الاردن

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الوكيل الاخباري – بلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً المصابة بفيروس كورونا (70,434) حالة.
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ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، الجمعة، فقد بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (370) حالة، فيما غادرت (391) حالة.

فيما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2827) حالة.

وتاليا القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 42%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 73%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 47%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 56%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 68%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 38%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 28%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 41%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 25%

 




 

 


 

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