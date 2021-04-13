الثلاثاء 13-04-2021
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الثلاثاء، 13-04-2021 06:27 م

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة

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الوكيل الاخباري - بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم الثلاثاء، إلى المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا (305) حالات، فيما غادرت (330) حالة، وفق وزارة الصحة .
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ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2607) حالات.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 42%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 72%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 43%

إقليم الوسط:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 51%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 63%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 35%

إقليم الجنوب:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 28%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 35%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 23%

 

 




 

 


 

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