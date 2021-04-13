الوكيل الاخباري -

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بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم الثلاثاء، إلى المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا (305) حالات، فيما غادرت (330) حالة، وفق وزارة الصحة .ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2607) حالات.القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:إقليم الشمال:نسبة إشغال أسرّة العزل: 42%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 72%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 43%إقليم الوسط:نسبة إشغال أسرّة العزل: 51%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 63%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 35%إقليم الجنوب:نسبة إشغال أسرّة العزل: 28%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 35%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 23%