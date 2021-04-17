

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت الجمعة إلى المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا (245) حالة، فيما غادرت (294) حالة.ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، فقد بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2265) حالة.أما بخصوص القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة حسب الأقاليم بحسب أرقام وزارة الصحة لليوم الجمعة، فقد بلغت كما يلي:إقليم الشمال:نسبة إشغال أسرّة العزل: 38%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 66%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 40%إقليم الوسطنسبة إشغال أسرّة العزل: 42%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 63%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 36%إقليم الجنوبنسبة إشغال أسرّة العزل: 22%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 38%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 26%