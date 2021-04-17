السبت 17-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

روسيا : استقرار حصيلة إصابات ووفيات كورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة

دخول أسراب من الجراد إلى مناطق في لواء الرويشد

التحالف: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه جازان

دعوة للتسجيل بخدمات الضمان للاستفادة من البرامج الجديدة الاسبوع القادم

مأدبا تحتفل بيوم العلم المزين بالشموع

مطالبة بإلغاء حظر الجمعة

توجه جديد لوزارة التربية في حال استمرار التعليم عن بعد الفصل المقبل

ضبط 118 مخالفا للحظر الشامل في إربد

السبت، 17-04-2021 01:05 ص

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة

420211516146685998836



 الوكيل الاخباري - بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت الجمعة إلى المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا (245) حالة، فيما غادرت (294) حالة.
اضافة اعلان

ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، فقد بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2265) حالة.

أما بخصوص القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة حسب الأقاليم بحسب أرقام وزارة الصحة لليوم الجمعة، فقد بلغت كما يلي:

إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 38%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 66%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 40%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 42%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 63%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 36%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 22%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 38%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 26%
 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

دخول أسراب من الجراد إلى مناطق في لواء الرويشد

320212091537528362882

دعوة للتسجيل بخدمات الضمان للاستفادة من البرامج الجديدة الاسبوع القادم

1

مأدبا تحتفل بيوم العلم المزين بالشموع

420216223937668374066

مطالبة بإلغاء حظر الجمعة

التربية

توجه جديد لوزارة التربية في حال استمرار التعليم عن بعد الفصل المقبل

3202119142512262706980

ضبط 118 مخالفا للحظر الشامل في إربد

أخبار متعلقة
420213173555471521998

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في الاردن

8defc355-e3a6-47c5-8507-5f130a04804d

الصحة : مؤشرات حاسمة نهاية الشهر الحالي

42021414119323535395

إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

420212141710133029080

وزير الصحة يقرر التعديل على تعليمات صرف الحوافز

ججج

دودين : ضخ السيولة في السوق بـ240 مليون دينار

العسعس

وزير المالية : تمديد برنامج استدامة حتى نهاية العام للحفاظ على فرص العمل