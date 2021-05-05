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الأربعاء، 05-05-2021 04:40 م

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة

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الوكيل الاخباري  – أعلنت وزارة الصحة عن نسب إشغال المستشفيات في الأقاليم، اليوم الأربعاء، والمشغولة لمصابي فيروس كورونا.
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ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة فقد بلغت نسب الإشغال كما يلي:

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 21%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 36%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 27%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 23%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 41%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 20%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 11%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 20%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 16%

 




 

 


 

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