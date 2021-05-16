الأحد 16-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

استشهاد فلسطينيين اثنين شمال رفح

مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية شمال البيرة

الملك: نحن كأردنيين لن نغير موقفنا أبدا

ارتفاع حصيلة عدد الشهداء في غزة إلى 188

إخماد حريق بمحل تجاري ومركبة في إربد

طائرات الاحتلال تواصل قصف المنازل في قطاع غزة

اللواء المتقاعد اسماعيل الغنيميين مديراً لمؤسسة المتقاعدين العسكريين

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة

%4.22 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأحد

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الفرجات

الأحد، 16-05-2021 06:12 م

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة

520211316117108669425


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغت قرابة (77) حالة، فيما غادرت (74) حالة.

ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، فقد بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (714) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

اضافة اعلان

إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 16%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 17%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 14%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 28%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 13%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 5%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 12%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 11%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
– 276 في محافظة العاصمة عمّان.
– 163 في محافظة إربد، منها 9 في الرمثا.
– 75 في محافظة الزرقاء.
– 64 في محافظة معان، منها 14 في البترا.
– 42 في محافظة عجلون.
– 41 في محافظة البلقاء.
– 36 في محافظة المفرق.
– 30 في محافظة الكرك.
– 23 في محافظة العقبة.
– 22 في محافظة جرش.
– 21 في محافظة الطفيلة.
– 16 في محافظة مأدبا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ffff

الملك: نحن كأردنيين لن نغير موقفنا أبدا

520215144531568923055

اللواء المتقاعد اسماعيل الغنيميين مديراً لمؤسسة المتقاعدين العسكريين

520211415546361688560

%4.22 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأحد

1020201115623976233613

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الفرجات

5202110162652895917017

وزارة الصحة: تسجيل 16 وفاة و 809 إصابات بفيروس كورونا

إرادة ملكية سامية

إرادة ملكية بالسفير الردايدة

أخبار متعلقة
4202119173539950973681

نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

4202116151927966243782

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

4202117122010956226603

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

4202117122010956226603

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل لقاح

الصحة لـ الوكيل : البدء بإعطاء لقاح سبوتنيك V الروسي في المملكة

420211017481868014899

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم