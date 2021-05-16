الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغت قرابة (77) حالة، فيما غادرت (74) حالة.



ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، فقد بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (714) حالة.



القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

اضافة اعلان



إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 16%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 17%



إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 14%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 28%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 13%



إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 5%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 12%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 11%



• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

– 276 في محافظة العاصمة عمّان.

– 163 في محافظة إربد، منها 9 في الرمثا.

– 75 في محافظة الزرقاء.

– 64 في محافظة معان، منها 14 في البترا.

– 42 في محافظة عجلون.

– 41 في محافظة البلقاء.

– 36 في محافظة المفرق.

– 30 في محافظة الكرك.

– 23 في محافظة العقبة.

– 22 في محافظة جرش.

– 21 في محافظة الطفيلة.

– 16 في محافظة مأدبا.

