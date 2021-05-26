الوكيل الاخباري -

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نشرت وزارة الصحة القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة بحسب الأقاليم.وأوضحت أنها بلغت في إقليم الشمال ليوم الأربعاء: نسبة إشغال أسرّة العزل: 12%، نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 24%، نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%.وفي إقليم الوسط: نسبة إشغال أسرّة العزل: 14%، نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 22%، نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 8%.أما في إقليم الجنوب: نسبة إشغال أسرّة العزل: 7%، نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 10%، نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 8%.