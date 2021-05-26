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الأربعاء، 26-05-2021 05:54 م

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة

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 الوكيل الاخباري - نشرت وزارة الصحة القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة بحسب الأقاليم.
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وأوضحت أنها بلغت في إقليم الشمال ليوم الأربعاء: نسبة إشغال أسرّة العزل: 12%، نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 24%، نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%.

وفي إقليم الوسط: نسبة إشغال أسرّة العزل: 14%، نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 22%، نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 8%.

أما في إقليم الجنوب: نسبة إشغال أسرّة العزل: 7%، نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 10%، نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 8%.

 




 

 


 

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