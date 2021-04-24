القدس تنتفض يشعل تويتر

الوكيل الإخباري - خاص - تصدر وسم #القدس_تنتفض عبر منصة تويتر على إثر ما شهدته مدينة القدس،منذ يوم الخميس الماضي .

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البداية كانت من خلال مناوشات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية بسبب استفزاز جماعات متطرفة للمقدسيين وإطلاق هتافات وعبارة " الموت للعرب".



وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر أهالي القدس يدافعون عن المسجد الأقصى بكل ما يملكون من قوةٍ ،مروعين المستوطنين الذين حاولوا كسر شوكة المقدسيين، إلا أن وطنية هؤلاء كانت أقوى من ذلك.



وقالت إحدى الناشطات " لن يثنينا الدفاع عن الأقصى إلا سلب الأرواح ".

وكانت الصورة الأكثر تداولا عبر تويتر للشاب الذي أطلق عليه النشطاء اسم " أسد القدس" حيث تم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال وكان مبتسما شامخا.



ولا صباح للملاعين الجبناء https://t.co/fNzdgy8qav صباااااح الخير وكل الخير لمدينة السلام وأهلها 🇵🇸✌ولا صباح للملاعين الجبناء #القدس_تنتفض April 24, 2021