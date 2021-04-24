القدس تنتفض يشعل تويتر

الوكيل الإخباري - خاص - تصدر وسم #القدس_تنتفض عبر منصة تويتر على إثر ما شهدته مدينة القدس،منذ يوم الخميس الماضي .
البداية كانت من خلال مناوشات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية بسبب استفزاز جماعات متطرفة للمقدسيين وإطلاق هتافات وعبارة " الموت للعرب".
وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر أهالي القدس يدافعون عن المسجد الأقصى بكل ما يملكون من قوةٍ ،مروعين المستوطنين الذين حاولوا كسر شوكة المقدسيين، إلا أن وطنية هؤلاء كانت أقوى من ذلك.
وقالت إحدى الناشطات " لن يثنينا الدفاع عن الأقصى إلا سلب الأرواح ".
وكانت الصورة الأكثر تداولا عبر تويتر للشاب الذي أطلق عليه النشطاء اسم " أسد القدس" حيث تم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال وكان مبتسما شامخا.
لن يثنينا الدفاع عن الأقصى إلا سلب الأرواح#القدس_تنتفض pic.twitter.com/7ub4kPoluI— أميرة فؤاد #غزة (@Ameera_Nahhal) April 23, 2021
وقلوبنا في قيد العشق مقدسيّا#القدس_تنتفض pic.twitter.com/kG5utw4GgJ— اية عثمان (@aya_othman97) April 24, 2021
صباااااح الخير وكل الخير لمدينة السلام وأهلها 🇵🇸✌— سُهيلا 🇵🇸 (@suhila_SQ) April 24, 2021
ولا صباح للملاعين الجبناء #القدس_تنتفض https://t.co/fNzdgy8qav
April 24, 2021
April 24, 2021
إن الحرائر لا يلدن ضباعاً ✌🏻✌🏻🇵🇸#القدس_تنتفض pic.twitter.com/HObfR3R96a— mo7amed 7amdi (@7amody505) April 24, 2021
اللهم اعزهم بعزك وانصرهم بنصرك 🌾💚. #القدس_تنتفض pic.twitter.com/djIEjJjheA— متفائله😍🇴🇲 (@gold_girl99) April 24, 2021
We will never give up on #Jerusalem #القدس_تنتفض 🇵🇸🔥pic.twitter.com/kneYqn7eCz— Youssef (@Yousef_PL) April 23, 2021
Jerusalem is strong and its people and loved ones#القدس_تنتفض pic.twitter.com/aLpqm76Mxa— محمد اليعقوبي Palestine #Gaza# 🇵🇸 (@mm6981229) April 24, 2021
اللهم القدس و أهلها— ضاري عوض الكشتي 💛⚓️ (@Dari_ALANEZi) April 24, 2021
كُن لهم خير معين يارب ♥️🕌#القدس_تنتفض