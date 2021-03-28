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الأحد، 28-03-2021 09:14 م

استياء شعبي واضح

القرارات الحكومية الصارمة تشعل مواقع التواصل

قرار
منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - عبّر أردنيون عن استيائهم حيال القرارات الرسمية التي أعلنتها الحكومة اليوم الأحد ، نتيجة للوضع الوبائي الراهن إثر فيروس كورونا.

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ولفت مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، أن القرارات "غير متوقعة" ، مطالبين بإعادة النظر فيها، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات خلال شهر رمضان المبارك ، والحظر الليلي والحظر الشامل يوم الجمعة .

 

وأوضحوا أن هذه الإجراءات "غير مجدية" ، كما أن المواطنين يضربون عرض الحائط بأوامر الدفاع ، خاصة فيما يتعلّق بالتجمعات ، حيث تشهد المملكة يومي الخميس والسبت - قبل يوم الحظر وبعده بيوم - اكتظاظا واضحا في العديد من المحال التجارية ، "وتزاور" العائلات فيما بينهم ، عدا عن القيام بالتنزّه.

 

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