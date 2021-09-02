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الخميس، 02-09-2021 04:27 م

القسم القضائي بمستشفى الصحة النفسية يستقبل 72 نزيلاً

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الوكيل الاخباري - استقبل القسم القضائي التابع لمستشفى المركز الوطني للصحة النفسية، اليوم الخميس، 72 نزيلا يعانون من أمراض نفسية، بعد تجهيزه وتأهيله، ورفده بالكوادر الطبية والأمنية، بالتنسيق مع مديرية الأمن العام.

وقال مدير مستشفى المركز الوطني للصحة الدكتور إياد العابد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن النزلاء كانوا في مستشفى الكرامة للتأهيل النفسي؛ بسبب أعمال التوسعة في القسم القضائي في مدينة الفحيص، مبينا أن توسعة المستشفى الذي شيد عام 1987، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في تقديم خدمات العلاج، والرعاية الكافية لمرضى الصحة النفسية، وضمن المستوى المطلوب.

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