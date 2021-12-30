القسوس : قطاعنا الصحي مبعثر

الوكيل الاخباري - رأى العضو في مجلس الأعيان، يوسف القسوس، الخميس، أن المنظومة الصحية في الأردن التي تضم 17 مكونا "مبعثرة" وتحتاج إلى "عقل مركزي واحد يديرها".



وقال القسوس لبرنامج صوت المملكة، إن "مكونات القطاع الصحي في الأردن حاليا: وزارة الصحة، الخدمات الطبية الملكية، المستشفيات الجامعية، مركز الحسين للسرطان، المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، مركز أبحاث الخلايا الجذعية، العيادات والمستشفيات الخيرية، العيادات الخاصة، وعيادات وكالة أونروا، مجلس الصحي العالي، مجلس الطب الأردني، ومجلس التمريضي الأردني، مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، المؤسسة العامة للغذاء الدواء، التأمين المدني، التأمين العسكري والتأمين الجامعي".



"يمكن الإطلاق على هذه المنظومة أنها مبعثرة وبحاجة إلى عقل مركزي واحد يدير هذه المنظومة" وفق القسوس وهو مدير سابق للخدمات الطبية الملكية.



واعتبر أن وزارة الصحة "أفضل من يدير هذا الموضوع".

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