الإثنين 13-12-2021
الوكيل الاخباري

بحث التعاون بين جامعة اليرموك والسفارة الأمريكية بعمان

وزارة التربية: 1300 إصابة بكورونا في المدارس اليوم

وزير الداخلية يرأس اجتماعا في محافظة العاصمة

القضاء يدين موظفا حكوميا بتهمة التزوير ويقرر حبسه 3 سنوات

الصحة تحتفل باليوم العالمي للإيدز تحت شعار القضاء على عدم المساواة

المجلس التمريضي يهنئ الباحثين الأردنيين المصنفين بقائمة العلماء الأكثر تأثيرا

بريطانيا تسجل 38 وفاة و 54661 إصابة بفيروس كورونا

الأوبئة : لم يتم رصد أي حالة جديدة بمتحور أوميكرون

تعميم على الوزارات والدوائر الرسمية لإنجاز معاملاتها قبل 23 الحالي

الشوبكي يوجه رسالة الى الحكومة عبر برنامج هيثم الوكيل - فيديو

الإثنين، 13-12-2021 08:02 م

القضاء يدين موظفا حكوميا بتهمة التزوير ويقرر حبسه 3 سنوات

122021813246224696001


الوكيل الاخباري - دانت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، موظفا حكوميا بالفساد بعد إصداره مصدقة كاذبة بطرق التزوير المعنوي، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات.

وأصدرت الهيئة القضائية قراراها القابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة خلال جلسة علنية عقدتها، اليوم الاثنين، برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي مرزوق العموش، وغرّمت المدان مبلغ 1150 دينارا وتضمينه النفقات الإدارية والقضائية.

ودانت المحكمة المتهم بجنحة الدخول قصدا إلى نظام المعلومات دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز حدود التصريح لإلغاء وحذف البيانات، وحكمت عليه بالسجن سنة واحدة والرسوم والغرامة بمبلغ 200 دينار.

وقررت تجريم المدان بجرم جنحة إصدار مصدقة كاذبة بطرق التزوير المعنوي والحكم عليه بالحبس لمدة عام واحد والرسوم، وتغريمه مبلغ 750 دينارا.

وجمعت المحكمة العقوبات بحق الموظف المدان لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه هي الحبس لمدة 3 سنوات والرسوم والغرامة بمبلغ 1150 دينارا، قرارا وجاهيا بحقه.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8

بحث التعاون بين جامعة اليرموك والسفارة الأمريكية بعمان

مدرسة

وزارة التربية: 1300 إصابة بكورونا في المدارس اليوم

12202113114343391546826

وزير الداخلية يرأس اجتماعا في محافظة العاصمة

وزارة الصحة 2

الصحة تحتفل باليوم العالمي للإيدز تحت شعار القضاء على عدم المساواة

82021220347959239867

المجلس التمريضي يهنئ الباحثين الأردنيين المصنفين بقائمة العلماء الأكثر تأثيرا

122021138483849721676

الأوبئة : لم يتم رصد أي حالة جديدة بمتحور أوميكرون

أخبار متعلقة
fffff

الطويسي يعاين الاقتصاد الجديد وصناعة التضليل في عصر الرقمنة

112021139457597462952

تجارة عمان تدعو إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال الجمعة البيضاء

f

وزير العمل يلتقي السفير النرويجي

992003658473194

الأشغال 7 سنوات لموظف حكومي بتهم الاختلاس والتزوير والسَّرقة

pic_183501

حبس مفتش حكومي بسبب الفساد

طيران 2

الأردن يستقبل 12 رحلة سياحية للطيران منخفض التكاليف