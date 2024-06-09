الأحد 09-06-2024
الوكيل الاخباري
 

إعلام عبري: الحرب بغزة ستستمر لعدة أسابيع أخرى

ألعاب نارية وعرض جوي لطائرات "درون" في سماء عمّان الليلة بمناسبة اليوبيل الفضي

القضاء يكسر ظهر الفساد ويحكم باستعادة ملياري دينار للخزينة من 1326 فاسداً

تعرض سفينة لمقذوف مجهول جنوب غربي عدن

7 شهداء جراء غارات إسرائيلية على النصيرات ودير البلح

التربية تصدر بياناً حول دوام المدارس

هنية يؤكد موقف حماس من الصفقة

الاعلام العبري : غانتس سيستقيل اليوم

الداخلية الإيرانية تعلن أهلية ستة مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية

القسام تستهدف مروحية من نوع أباتشي في غزة

الأحد، 09-06-2024 04:34 م

القضاء يكسر ظهر الفساد ويحكم باستعادة ملياري دينار للخزينة من 1326 فاسداً

570454_5_1717935112


الوكيل الإخباري - مرت 25 عامًا من قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للأردن أعلن خلالها الحرب على زمرة الفاسدين وكسر ظهر الفساد بثلاثة أنواع من الأسلحة وهي القضاء والنيابة العامة -حامية حق المجتمع-، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

اضافة اعلان


وبعد ربع قرن من المواجهة، سقط نحو ألف و326 فاسدًا في حكم الإدانة، والحكم باستعادة مبالغ تجاوزت 2 مليار دينار للخزينة العامة ولجمعيات ومؤسسات وأفراد اعتبرت أموالهم أموالاً عامة وفق القانون، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

 

وخلال 25 عامًا من مواجهة الفساد ومرتكبي هذه الجريمة السافرة، كان قد أمر الملك بتشكيل لجنة لتطوير القضاء والتي تم تنفيذ كل توصياتها، فأصبح بيد السلطة القضائية تشريعات وعقوبات رادعة بحق كل من تثبت عليه أي من جرائم الفساد لتحقيق الردع العام والخاص، ووصلت العقوبة بحق عدد من المدانين بهذه القضايا إلى السجن حتى 26 عامًا.


يشار إلى أن عدد القرارات القضائية التي صدرت عن الهيئات القضائية بقضايا الفساد بين عامي 2008 – 2023 أي خلال 15 عامًا بلغ عددها 1969، وكان عدد أحكام الإدانة فيها 904 حكمًا وبنسبة 46 بالمئة، وأدين فيها ألف و326 مجرما.


وبحسب التقارير السنوية الدورية التي يصدرها المجلس القضائي ومحركات البحث القضائية، تبين أن الحرب على الفساد كانت تدار بطريقة مؤسسية في جانبين وقائي وعلاجي ومعاقبة كل من تثبت عليه ارتكاب هذه الجريمة وتحقيق الردع العام والخاص وتشدد القضاء في أحكامه بقضايا الفساد والمال العام والفساد الإداري.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
PwOaRUwYEqHPOBAycdxjDJ9odn6urMGiR4WwkZu6

ألعاب نارية وعرض جوي لطائرات "درون" في سماء عمّان الليلة بمناسبة اليوبيل الفضي

التربية

التربية تصدر بياناً حول دوام المدارس

1717934037225

اعلان صادر عن البنك المركزي الأردني

620248212520839216237

اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات

images

1421 طن خضروات وفواكه وورقيات ترد لسوق إربد المركزي

image

الملكة: تُوجت ملكاً على عرش قلوبنا

أخبار متعلقة
1717874043211

تواصل الأنشطة والفعاليات بالأعياد الوطنية في الرصيفة

1717860647633

العقبة.. تطور ملحوظ في جميع القطاعات

1717853782948

منطقة الملك الحسين التنموية بالمفرق قفزة نوعية في تنمية الحركة الاقتصادية

WhatsApp Image 2024-06-08 at 4.23.12 PM

إصلاحات دستورية عميقة أحدثت نقلة نوعية في مسيرة الأردن الديمقراطية

GPUIstWXAAAuLP3-1735x1157

مندوبا عن الملك.. ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج الـ33 من الجناح العسكري بجامعة مؤتة

WhatsApp Image 2024-05-11 at 11.33.30 AM

وصفي عيّاد سفيرا غير مقيم للأردن في موزمبيق