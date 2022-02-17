القضاء يلزم الحكومة بدفع 300 ألف دينار لأصحاب أراضٍ بمخيم الوحدات

الوكيل الإخباري - أيّدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها (الحكومة الأردنية) بأن تؤدي للمدعين (مجموعة من المواطنين الأردنيين يملكون أراضٍ مقام عليها مخيم الوحدات للاجئين الفلسطينيين) مبلغ (371.021) ألف دينار و(343) فلسا، وذلك بدل أجر المثل لثلاث سنوات سبقت إقامة دعوى المدعين ضد المدعى عليها.

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وحكمت المحكمة أيضاً بإلزام الحكومة الأردنية بالرسوم والمصاريف وبدل أتعاب محاماة والفائدة القانونية.