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الجمعة، 28-01-2022 01:14 م

القضاة: الطرق في عجلون الكبرى سالكة

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 الوكيل الإخباري - أعلن نائب رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى المهندس محمد القضاة اليوم الجمعة، أن كافة شوارع البلدية سالكة.

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وأكد في تصريح صحفي، حرص البلدية على تطبيق خطتها للتعامل مع الظروف الجوية الطارئة التي لا زالت تشهدها المملكة حالياً، وفق الأولويات التي وضعتها، بفتح الطرق المهمة والرئيسية أولاً ومن ثم الفرعية.


وبين أن فِرق البلدية بدأت منذ صبيحة اليوم بالعمل على فتح وتهيئة الطرق خارج حدود البلدية لخدمة المزارع ومربي الثروة الحيوانية والاستثمارات في المنطقة، إلى جانب الاستمرار في توسعة الطرق وإزاحة الثلوج من الساحات العامة داخل حدود البلدية.


وحذّر القضاة المواطنين من حالات الانجماد والانزلاقات التي لا زالت تؤثر على الشوارع في البلدية، وأبرزها منطقة رأس منيف وسامتا والمناطق المرتفعة الأخرى، التي تتصف بعضها بالارتفاع والتعرجات المختلفة.


وأشار المهندس القضاة إلى أن طواقم وكوادر البلدية، تعاملت مع 187 كلم طولي وتم فتحها من تراكمات الثلوج خلال اليومين الماضيين، لافتاً إلى أن البلدية استأجرت 20 آلية للمساعدة في خطة عملها لفتح كافة الطرق.


 




 

 


 

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